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Дізнатися, на якій стадії оформлення закордонного паспорта та ID-картки, можна онлайн

Дата: 16.06.2023
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Також можна перевірити ситуацію щодо посвідки на постійне проживання, дозволу на імміграцію в Україну та продовження строку перебування в Україні.

Дізнатися, на якій стадії виготовлення документи, можна завдяки онлайн-сервісу на офіційному сайті Держміграційної служби.
Вам повідомлять як про перебіг, так і про відмову виготовлення цих документів.
Коли можна перевіряти:
Перевірити стан можна вже з наступного дня після подання заяви ЦНАПу.
Як це зробити:
Для цього достатньо скористатися онлайн-сервісом «Перевірка стану оформлення документів». 

За допомогою сервісу можна перевірити стан оформлення таких документів:

– паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

– ID-картка, посвідка на тимчасове проживання;

– посвідка на постійне проживання;

– дозвіл на імміграцію в Україну;

– продовження строку перебування в Україні.

Щоб перевірити стан оформлення зазначених вище документів в онлайн-сервісі, замовник має виконати такі кроки:

1) вибрати тип документа, стан виготовлення якого потрібно перевірити;

2) вказати, для кого виготовляється паспорт;

3) ввести дані документа, на підставі якого здійснювалось оформлення;

4) ввести серію (за наявності) та номер цього документа;

5) дочекатися інформації стосовно готовності документа.

При введенні серії та номера документа необхідно враховувати таке:

  •  серія паспорта у формі книжечки вводиться великими українськими літерами, а свідоцтва про народження – як зазначено у самому документі;
  •  якщо серія свідоцтва про народження починається з 1 або І, у базі може бути один із трьох варіантів написання: цифра 1, українська літера І, латинська літера I залежно від того, яку з них оператор ввів під час оформлення;
  •  серію та номер документа іноземця або особи без громадянства вводять без розділових знаків: крапки, коми, тире.
Джерело: Big Kyiv

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