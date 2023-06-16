Дізнатися, на якій стадії оформлення закордонного паспорта та ID-картки, можна онлайн

За допомогою сервісу можна перевірити стан оформлення таких документів:
– паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
– ID-картка, посвідка на тимчасове проживання;
– посвідка на постійне проживання;
– дозвіл на імміграцію в Україну;
– продовження строку перебування в Україні.
Щоб перевірити стан оформлення зазначених вище документів в онлайн-сервісі, замовник має виконати такі кроки:
1) вибрати тип документа, стан виготовлення якого потрібно перевірити;
2) вказати, для кого виготовляється паспорт;
3) ввести дані документа, на підставі якого здійснювалось оформлення;
4) ввести серію (за наявності) та номер цього документа;
5) дочекатися інформації стосовно готовності документа.
При введенні серії та номера документа необхідно враховувати таке:
- серія паспорта у формі книжечки вводиться великими українськими літерами, а свідоцтва про народження – як зазначено у самому документі;
- якщо серія свідоцтва про народження починається з 1 або І, у базі може бути один із трьох варіантів написання: цифра 1, українська літера І, латинська літера I залежно від того, яку з них оператор ввів під час оформлення;
- серію та номер документа іноземця або особи без громадянства вводять без розділових знаків: крапки, коми, тире.