Дізнатися, на якій стадії оформлення закордонного паспорта та ID-картки, можна онлайн

Також можна перевірити ситуацію щодо посвідки на постійне проживання, дозволу на імміграцію в Україну та продовження строку перебування в Україні.

Дізнатися, на якій стадії виготовлення документи, можна завдяки онлайн-сервісу на офіційному сайті Держміграційної служби.

Вам повідомлять як про перебіг, так і про відмову виготовлення цих документів. Коли можна перевіряти: Перевірити стан можна вже з наступного дня після подання заяви ЦНАПу.

Як це зробити: