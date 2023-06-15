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Українська розвідка збирає інформацію по Криму: окупанти і колаборанти готуються тікати з півострова

Дата: 15.06.2023
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Російська компанія “Чорноморнафтогаз”, що базується в тимчасово окупованому Криму, активно розробляє плани з евакуації своїх співробітників та їхніх родичів з півострова.  

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У ГУР зазначили, що цю та іншу важливу інформацію розвідка щодня отримує від небайдужих жителів тимчасово захоплених територій і нагадує, що громадяни України, які перебувають на цих територіях, можуть наблизити звільнення українських земель Силами оборони України.

Розвідка України просить і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів: пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ; складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів; точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки та інше.

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