Україна задіяла покищо лише 3 з 12 бригад у контрнаступі – Reuters

Військовий аналітик з Польщі Конрад Музика, який уважно стежить за ходом війни, повідомив, що лише 3 з 12 бригад брали участь у контрнаступі на південному сході України, передає УНІАН з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, контрнаступ України набуває форми, але головні випробування ще попереду, оскільки ЗСУ знаходяться на деякому віддаленні від головної лінії оборони росії, а основна частина українських сил, підготовлених до наступу, все ще знаходиться в режимі очікування.

За даними агентства, Україна готувалася до контрнаступу протягом як мінімум шести місяців після того, як відбила Херсон, у вересні – частину Харківської області, а в квітні минулого року змусила російські війська відступити з-під Києва. За словами аналітиків, для операції військові створили 12 бронетанкових бригад, дев’ять з них навчені і оснащені на Заході. Бригада зазвичай включає не менше 3500-4000 військовослужбовців.

Ситуація на фронті За даними Генштабу, контрнаступ ЗСУ зараз ведеться за двома напрямками: Бердянському та Бахмутському. На сьогодні, втрати Росії в Україні з лютого минулого року наближаються до 218 тисяч. Лише за минулу добу українські військові ліквідували 580 окупантів.