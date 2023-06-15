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У Києві відкривається виставка “Отріцатєльноє всплитіє”, присвячена знищенню крейсера “москва”

Дата: 15.06.2023
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Центральний військово-морський музей і Національний військово-історичний музей презентують в Києві на ВДНГ виставку «ОТРІЦАТЄЛЬНОЄ ВСПЛИТІЄ».

На 25-метровому екрані глядачі зможуть побачити перемогу над російським крейсером і «найбільшим монстром Чорного моря», котру відтворили на основі архівних матеріалів за підтримки Міноборони, Мінкульту й спільно з ГО «ДНА», анонсують організатори події.

У вир події занурюють за допомогою технології мультиекранної проєкції й запрошують подивитися, яка красива «Москва», коли вона на дні.

Виставка діятиме протягом усього літа – до вересня.

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