Проілюстрована в часи блекауту новітньої війни, книга “Отамани” має на обкладинці чорний прапор Холодного Яру

“У цій книзі я постарався розповісти юним читачам про непрості часи повстанської боротьби столітньої давнини та представити низку повстанських ватажків – отаманів, – розповідає автор книги, історик, заступник директорав Інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак. – Сподіваюсь, ці історії будуть цікавими юним читачам. У кожному разі, мого сина вони зацікавили.

Ідея познайомити дітей з історією повстанського руху в Україні на початку 1920-их років з’явилась у мене ще десь років вісім тому. Тоді колеги в Українському інституті національної пам’яті надихнули на задум створити настільну гру про повстанців часів Української революції 1917 – 1921 років. До гри запланував додати брошуру про повстанських отаманів. За кілька років задумана брошура зросла до повноцінної самостійної книги, яка зацікавила видавництво «Наш Формат». Готувалась ця книга побачити світ у 2022 році. Повномасштабне російське вторгнення затримало її вихід, але не скасувало. І за це, що маю можливість анонсувати книгу, дяка ЗСУ і усім, хто зі зброєю захищає Україну”.

Художник Олександр Ком’яхов, який ілюстрував книгу, в захопленні від можливості “повоювати на інформаційному фронті”. На обкладинку книги він виніс чорний прапор Холодного Яру…

“Ось вам, любі батьки 9-12-ти річних, книжка. Про те саме що зараз, але сто років тому, – написав у соцмережах художник. – Хоч і в темряві блекаутів, але ілюстрував з захопленням, бо дуже не вистачає творів про Перші визвольні. Коли малював обкладинку, мені хотілося, щоб це було схоже на афішу художнього фільму для дітей з 50-х років. Я ніби хотів ретроспективно витіснити усю ту сторічну гниль, що наплодив про цю епоху совок з його нєуловімими мсьтітєлямі і свадьбамі в маліновках….