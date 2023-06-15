Проілюстрована в часи блекауту новітньої війни, книга “Отамани” має на обкладинці чорний прапор Холодного Яру

Про знаменитих отаманів Холодного Яру та інших очільників повстанського руху початку ХХ століття розповість учням молодшого та середнього шкільного віку книга Володимира Тиліщака, багато ілюстрована художником Олександром Ком’яховим. Друк книги “Отамани” у видавництві “Наш Формат” очікується вже в серпні 2023 року, повідомляє “Козацький край”.
“У цій книзі я постарався розповісти юним читачам про непрості часи повстанської боротьби столітньої давнини та представити низку повстанських ватажків – отаманів, – розповідає автор книги, історик, заступник директорав Інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак. – Сподіваюсь, ці історії будуть цікавими юним читачам. У кожному разі, мого сина вони зацікавили.
Ідея познайомити дітей з історією повстанського руху в Україні на початку 1920-их років з’явилась у мене ще десь років вісім тому. Тоді колеги в Українському інституті національної пам’яті надихнули на задум створити настільну гру про повстанців часів Української революції 1917 – 1921 років. До гри запланував додати брошуру про повстанських отаманів. За кілька років задумана брошура зросла до повноцінної самостійної книги, яка зацікавила видавництво «Наш Формат». Готувалась ця книга побачити світ у 2022 році. Повномасштабне російське вторгнення затримало її вихід, але не скасувало. І за це, що маю можливість анонсувати книгу, дяка ЗСУ і усім, хто зі зброєю захищає Україну”.
Художник Олександр Ком’яхов, який ілюстрував книгу, в захопленні від можливості “повоювати на інформаційному фронті”. На обкладинку книги він виніс чорний прапор Холодного Яру…
“Ось вам, любі батьки 9-12-ти річних, книжка. Про те саме що зараз, але сто років тому, – написав у соцмережах художник. – Хоч і в темряві блекаутів, але ілюстрував з захопленням, бо дуже не вистачає творів про Перші визвольні. Коли малював обкладинку, мені хотілося, щоб це було схоже на афішу художнього фільму для дітей з 50-х років. Я ніби хотів ретроспективно витіснити усю ту сторічну гниль, що наплодив про цю епоху совок з його нєуловімими мсьтітєлямі і свадьбамі в маліновках….
А ще тут, бодай трішки, реалізувались три мої пристрасті: інфографічні мапи, комікси та бронепотяги!
Сподіваюся, завдяки таким книжкам, дітям стане зрозуміліше, що мир не є чимось, що існує тільки тому, що хтось не стріляє. Що історія не пробачає народу вшанування ворогів. Що Україна дає відсіч не тому що ми раптом такі єдино-незламні™, а тому що нас за ручку привели до цього мазепинці, петлюрівці, бандерівці й майданівці.
Вдячний видавцям і автору за цей проєкт, отримав задоволення від співпраці!”
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