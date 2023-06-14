У Києві пройде Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал”

1300 нових книжок – попри складні умови ХІ Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” відбудеться у Києві 22-25 червня з приголомшливою вітриною новинок.

Свої свіжі книжки представили 77 українських видавців. Найбільше книжок надали Vivat, “Ранок”, “Видавництво Старого Лева”, “Клуб сімейного дозвілля”. Цьогоріч на вітрину подалося й створене під час війни видавництво – “Бородатий Тамарин”.

Як зазвичай, вітрина новинок Книжкового Арсеналу приймає книжки, що вийшли впродовж року. Вже традиційний огляд новинок представляє “Читомо”. Цьогоріч “путівник” новодруками має назву “Вітрина новинок – рік стійкості”.

Оглядачі відзначили, що галузь книговидання продовжує працювати.

“Попри ракетні обстріли друкарень, книгарень, складів, попри те, що співробітники видавництв пішли на фронт, поїхали за кордон чи в іншу область України, галузь демонструє дивовижну здатність до адаптації і стійкості. Росіяни тоннами знищували цілі склади й бібліотеки українських книжок, але видавці зможуть їх наповнити знову. І вже не книжками з російським чи радянським наративом. А книжками про цю війну, яких за рік вийшло – десятки. Наше завдання – купувати, читати їх і так підтримувати видавців“, – зауважила Оксана Хмельовська, головна редакторка “Читомо”.

Найбільша кількість книжок на цьогорічному “Арсеналі” – у категоріях “Українська художня література”, “Нон-фікшн”, “Зарубіжна художня література”, “Дитячі ігрові книжки”.

Порівняно з минулим роком зменшилася кількість видань у категорії “Дитяча проза та поезія” та “Підліткова література”, проте збільшилася – у розділі “Книжки про війну”. Практично незмінними залишилися категорії з виданнями “Мистецькі видання”, “Графічна проза”, “Поезія”. Загалом ознайомитися з новинками можна в 11 категоріях.

“Вітрина новинок” буде представлена в просторі Книжкового Арсеналу. У цьогорічній вітрині є декілька нововведень. Підказати, яку книжку прочитати, мож штучний інтелект. Також з’явилась можливість сформувати свій список побажать і прийти на Книжковий Арсенал 2023 підготованим.

“Відвідувачі фестивалю, як і в попередні роки, зможуть погортати новинки, а з деякими ознайомитися вперше, адже ті приїдуть на фестиваль прямо з друкарень. Окрім того, відвідувачі зможуть скласти свій список бажань, щоб із ним пізніше зробити покупку на сайтах видавців чи у книгарнях, яких за останній рік в Україні відкрилося чимало“, — розповідає Анастасія Загоруй, координаторка проєкту.

На Вітрині новинок також представлені добірки від українських літкритиків – Тетяни Петренко, Анастасії Герасимової та Тетяни Трофименко.

Фестиваль Книжковий Асренал пройде у дещо зміненому форматі і триватиме з вечора 22 червня (офіційне відкриття) до 25 червня.

Фокус-тема цьогорічного Книжкового Арсеналу – “Коли все має значення”. Її кураторкою є журналістка Наталя Гуменюк.