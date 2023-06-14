Генсек НАТО Єнс Столтенберг оцінив перші успіхи контрнаступу ЗСУ

Наступ української армії на тимчасово окуповані Росією території сходу й півдня України демонструє перші ознаки успіху. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє USA Today у вівторок, 13 червня.

За його словами, українці поступово “завойовують позиції”, відбивши у росіян кілька невеликих неселених пунктів, але застеріг від очікувань швидких успіхів.

“Ми повинні бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким. Росіяни встигли побудувати укріплення – це досить важкі оборонні лінії, і прорвати їх – складне завдання”, – зазначив Столтенберг.

За його даними, російські війська, які зустрічали наступ українських сил, були гірше оснащені й забезпечені.

“Але те що ми бачимо, українці мають мужність, рішучість звільнити землю… і відтіснити росіян”, – додав генсек НАТО.

Нагадаємо, за тиждень ЗСУ звільнили сім населених пунктів – Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.