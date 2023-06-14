Добровольці-медики, які рятують поранених на фронті, приймали присяги у Холодному Яру, Суботові і Трахтемирові

Вже чотири урочисті присяги фронтових ротацій Першого добровольчого мобільного шпиталю (ПДМШ) імені Миколи Пирогова проведені у 2022-23 роках у знакових для українців місцях: у “революційному” Михайлівському Золотоверхому соборі Києва, у гайдамацькому Холодному Яру (100-а, ювілейна, ротація), у гетьманській церкві Суботова та у козацькому Трахтемирові, пише “Козацький край”.

Кожен з медпрацівників ПДМШ свого часу давав клятву Гіппократа. Свідками додаткового ритуалу Першого добровольчого – клятви служити своєму народу, прийнятої у знаковому для українців місці, став журналіст Liga.net Дмитро Фіонік.

Колона мікроавтобусів ПДМШ заїжджає до старовинного гетьманського Суботова на Чигиринщини. Це місце сили, освячене шевченківськими рядками: «Стоїть в селі Суботові/ На горі високій/ Домовина України,/ Широка, глибока./ Ото церков Богданова…»

У храмі пророка Іллі, біля саркофага гетьмана Хмельницького, добровольці ПДМШ клянуться служити народу України. Тут також відбувається вручення нагород добровольцям минулих ротацій. Це відзнаки від головнокомандувача Валерія Залужного, від зовнішньої розвідки та від командирів бригад, з якими співпрацює Перший добровольчий медичний шпиталь.

Геннадій Друзенко виступає з довгою промовою. Цитує Шевченка, нагадує історію Козацької держави. У промови є лейтмотив: боротьба за Україну починалася з ненависті до ворогів, але й історичні невдачі були спричинені ненавистю. Наприкінці підсумовує: «Ворога треба нищити! Але коли він вже без зброї і поранений, прошу вас, поставтеся до нього по-людськи!»