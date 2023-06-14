CCО “Бандерлоги” накрили прицільним вогнем окупантів, серед яких був “права рука” Кадирова

У Держдумі РФ у середу, 14 червня, заявили про «поранення» чеченського депутата та найближчого поплічника Рамзана Кадирова Адама Делімханова, який брав участь в окупації Маріуполя. В Україні казали про його ліквідацію.

Раніше військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов, посилаючись на розвідників ССО підрозділ Бандерлоги, заявив, що Делімханова знищили в окупованому Приморську Запорізької області.

«Працювали саме Бандерлоги з групою Горизонт, підрозділ Фобос ОУВ Запоріжжя. З ним до Кобзона на концерт пішли інші наближени до Кадирова та ще до біля двохсот особового складу», — написав Сазонов у Facebook.

За його словами, за тілами прилетіли 12 гелікоптерів, щоб залишити все в таємниці.

Через кілька годин портал міноборони РФ написав, що в Держдумі стверджують: Делімханов «поранений, але живий».

Кадиров каже, що той на зв’язок не виходить, і готовий «щедро винагородити» українську розвідку, якщо ГУР розповість, «по якому саме місцю і по яких позиціях завдали удару, щоб таки зміг знайти мого дорогого брата».

Водночас у Держдумі стверджують, що з Делімхановим нібито спілкувалися, зокрема й її голова В’ячеслав Володін, і окупант «живий і здоровий».

Під час повномасштабного вторгнення в Україну Адам Делімханов командував підрозділами ставленика Кремля в Чечні Рамзана Кадирова під час штурму російськими окупантами Азовсталі в Маріуполі. 12 січня СБУ оголосила йому підозру. Після воєнних злочинів диктатор Володимир Путін дав Делімханову «героя Росії».