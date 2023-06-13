ЗСУ знищили відомого російського генерала з “елітних” військ

Унаслідок успішних дій ЗСУ ліквідований російський генерал-майор Сергій Горячев, начальник штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

Про знищення генерала окупаційної армії на території України повідомили російські пропагандисти. У їхніх публікаціях йдеться про те, що Горячев загинув унаслідок ракетного удару.

Народний депутат України Юрій Мисягін уточнив у своєму Telegram-каналі, що російського генерала разом з іншими російськими офіцерами ліквідували на запорізькому напрямку.

Сергій Горячев отримав звання генерал-майора вже під час повномасштабної війни Росії проти України.

Він був вихідцем із повітряно-десантних військ РФ. За час служби командував російським контингентом у невизнаному Придністров’ї, а також 27-ю окремою мотострілецькою бригадою і 201-ю військовою базою в Таджикистані. Крім того, Горячев був начальником навчального центру ЗС РФ у Хабаровську.

За понад рік повномасштабної війни з Україною Горячева підвищили від командира 5-ї окремої танкової бригади російської окупаційної армії до заступника командувача 35-ї загальновійськової армії східного військового округу сухопутних військ РФ.

Він став генерал-майором, також його призначили на пост начальника штабу армії.

Також Горячев був внесений до бази “Миротворець” як російський воєнний злочинець.

Там повідомлялося, що у 2014-2017 роках він служив у складі угруповання російських окупаційних військ на Донбасі.