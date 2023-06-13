Українська розвідка констатує: у Бєлгордській області РФ громадяни Росії борються проти путінського режиму

“Силовики й фсб-шники масово звинувачують місцеве населення в нелояльності – ледь не в зраді, перевіряють на предмет зв’язків із повстанцями – Російським добровольчим корпусом (РДК) та легіоном “Свобода Росії”, - заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

За словами Юсова, відповідні дії РФ посилюють невдоволення серед мешканців Бєлгородщини та розширюють базу підтримки російських повстанців.

“РДК та “Свобода Росії” достатньо автономні та медійно активні. Тому усі охочі долучитись можуть напряму звертатися до цих підрозділів. Це вже зробили сотні росіян, які приїхали з території ЄС боротися проти режиму путіна. А щодо небезпек для України та певних контррозвідувальних заходів [щодо новобранців], то вони, звісно, проводяться”, – додав Юсов.

Представник ГУР МО зазначив, що наша держава підтримує всіх людей доброї волі, які засуджують ганебну війну путінської Росії, шанують міжнародне право і український суверенітет, але участі у бойових діях на території Росії Україна не веде.

“Українські сили безпеки і оборони зосереджені на звільненні власних територій. Те, що відбувається “за порєбріком” – це справа росіян”, – підсумував він.

Джерело: Цензор.НЕТ