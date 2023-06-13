На змаганнях у Болгарії українець став чемпіоном Європи зі снукеру

Українець Юліан Бойко став чемпіоном Європи-2023 у дисципліні Shoot Out змагань зі снукеру (різновиду більярду), який проходив у Болгарії.

Наш спортсмен виграв усі шість поєдинків. У півфіналі він здолав Едена Шарава з Ізраїлю (109:12), а у фіналі обіграв іншого ізраїльтянина – Шахара Руберга (44:33).

Бойко також отримав індивідуальний трофей за найкращу серію турніру. Поєдинок із Шаравом українець виграв завдяки сенчурі-брейку у 109 очок.

Зазначимо, що ще два українці – Матвій Лагодзинський та Денис Хмелевський дійшли до 1/8 фіналу. Михайло Ларьков поступився у першому раунді змагань.