﻿

На змаганнях у Болгарії українець став чемпіоном Європи зі снукеру

Дата: 13.06.2023
Автор:

Українець Юліан Бойко став чемпіоном Європи-2023 у дисципліні Shoot Out змагань зі снукеру (різновиду більярду),  який проходив у Болгарії.

 Наш спортсмен виграв усі шість поєдинків. У півфіналі він здолав Едена Шарава з Ізраїлю (109:12), а у фіналі обіграв іншого ізраїльтянина – Шахара Руберга (44:33).
Бойко також отримав індивідуальний трофей за найкращу серію турніру. Поєдинок із Шаравом українець виграв завдяки сенчурі-брейку у 109 очок.

Зазначимо, що ще два українці – Матвій Лагодзинський та Денис Хмелевський дійшли до 1/8 фіналу. Михайло Ларьков поступився у першому раунді змагань.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від травень 2023

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2023’.Вільне Козацтво Холодного Яру