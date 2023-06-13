Чілдрен Кінофест розпочнеться світовою прем’єрою українського фільму-фентезі “Джура-королевич”

Організатори 10-го фестивалю кіно для дітей і підлітків Чілдрен Кінофест оголосили стрічку, яка відкриє цьогорічний кіноогляд. Фестиваль розпочнеться світовою прем’єрою українського фентезі ”Джура-королевич”.

Прем’єра фільма “Джура-королевич” режисера Антона Гойди відбудеться 30 червня. Безкоштовний показ стрічки відбудеться в кінотеатрах десяти міст: Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Луцьку, Хмельницькому та Чернігові. А в київському Будинку кіно, що стане головним майданчиком Чілдрен Кінофесту, фільм особисто представлять творці та актори.

Головний герой джура-Іванко у свій день народження дізнається, що він – син короля Юрія Хороброго, і має очолити вирішальну битву зі Злом. Узурпатор престолу Егерт, який підступно вбив Юрія, бажає позбутися спадкоємця, щоб стати абсолютним володарем.

У стрічці зіграли відомі українські актори: Максим Самчик (“Пульс”, “Перші ластівки”), Таїсія-Оксана Щурук (“Перші ластівки”), Аліна Коваленко (“Кріпосна”, “Захар Беркут”), В’ячеслав Довженко (“Кіборги”), Олексій Вертинський (“DZIDZIO Контрабас”), Віталій Салій (“Я працюю на цвинтарі”) та інші.

Відвідати показ “Джури-королевича” та інших стрічок програми Чілдрен Кінофесту можна, зареєструвавшись із 23 червня на сайті фестивалю.

Крім того, у межах фестивалю всьоме відбудеться Дитячий кіноконкурс. У ньому змагатимуться роботи юних режисерів і режисерок тривалістю від 1 до 8 хвилин. Фільми-фіналісти демонструватимуться в кінотеатрах міст-учасників 8 липня, а також в онлайн-кінотеатрі фестивалю online.childrenkinofest.com, де будуть доступні для перегляду в усьому світі протягом 30 червня – 9 липня.

Цьогорічний Дитячий кіноконкурс зібрав понад 100 заявок від дітей із різних куточків України та тимчасово переміщених за кордон. Вони подавали стрічки різних жанрів (мелодрама, пригоди, вестерн тощо) та на різні теми (війна, екологія, любов і дружба, майбутнє). У фінал пройшов 21 фільм – зі списком фіналістів можна ознайомитись тут.

Переможця обиратиме журі, до якого увійшли режисерка анімації “Мавка. Лісова Пісня” Олександра Рубан, режисер стрічки “Памфір” Дмитро Сухолиткий-Собчук та акторка Римма Зюбіна (“Гніздо горлиці”).

На церемонії закриття фестивалю 9 липня журі назве Найкращий український дитячий фільм. Він отримає нагороду у розмірі 10 тис. гривень. Також будуть обрані Найкращі ігровий та анімаційні фільми в категоріях від 7 до 10 років, а також від 11 до 14 років (по 5 тис. гривень). Глядачі оберуть лауреата Призу глядацьких симпатій – він отримає 7 тис. гривень.

Чілдрен Кінофест – найбільший в Україні кінофестиваль для дітей і підлітків.

Ювілейний 10-й Чілдрен Кінофест відбудеться з 30 червня до 9 липня. Усі події безкоштовні за реєстрацією

Джерело: “Українська правда.Культура” у Telegram