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ЗСУ звільнили від рашистів Новодарівку Запорізької області

Дата: 12.06.2023
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Ця земля ще під обстрілами, але окупантам вже не бачити Новодарівку. Фото Запорізької окремої бригади тероборони

Українським військовим вдалося звільнити село Новодарівка у Запорізькій області. Про це повідомила Запорізька окрема бригада територіальної оборони у Facebook в понеділок, 12 червня.

“4 червня в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка”, – йдеться у повідмленні.

Зазначено, що численні спроби ворога повернути цей населений пункт під контроль тривали декілька діб, але успіху не мали.

“Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх! Перемога буде за нами!”, − підсумували у бригаді.

Разом з тим Міноборони поки не повідомляє про звільнення Новодарівки.

Нагадаємо, за останні дні ЗСУ звільнили декілька населених пунктів у Донецькій області. Сьогодні стало відомо і про звільнення села Сторожове силами морської піхоти.

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