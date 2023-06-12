Морська піхота ЗСУ викинула окупантів зі Сторожевого на Донеччині. Багато рашистів вбито і взято в полон

Збройні сили України звільнили село Сторожеве Донецької області, яке перебувало в окупації з березня 2022 року.

Джерело: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського у Facebook, Об’єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку, заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно 35 Бp: ”Одеські морпіхи в рамках контрнаступальних дій звільнили село Сторожеве Донецької області, яке знаходилося в окупації з березня 2022 року. В результаті зачистки населеного пункту було знищено біля півсотні рашистів, чотирьох взято в полон. Сьогодні державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю”.

Деталі: Захисники повідомили, що операція почалася приблизно о 5 ранку. Морпіхи висадилися зі своїх броньованих машин і почали штурм. Ворог чинив спротив і бив артилерією, але оборонцям вдалося взяти ініціативу у свої руки і “хата за хатою” Сторожеве звільнили.

Захисники опублікували відео зі звільненого населеного пункту.

Також заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська просунулися на півдні України на 300-1500 метрів. Маляр та інші українські і російські джерела повідомили, що українські війська досягли успіхів на південь від Великої Новосілки в період з 10 по 11 червня, звільнивши, зокрема, Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожеве та Новодарівку.