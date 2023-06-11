Окупант має піти геть! 84% українців вважають неприпустимими територіальні поступки росії

84% українців вважають неприпустимими територіальні поступки РФ, навіть якщо війна триватиме довше і будуть інші загрози.
Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Лише 10% зазначають, що для досягнення миру та збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.
У регіональному вимірі абсолютна більшість населення також проти будь-яких територіальних поступок. Зокрема, серед жителів східних областей 75% проти поступок (готові на поступки — лише 13%), а серед південних — 86% проти поступок (готові – лише 8%).
Соціологи зазначають, що з травня минулого року в усіх регіонах зберігається виразне домінування думки, що Україна не повинна поступатися своїми територіями, незважаючи на продовження бойових дій і регулярні ракетні атаки.
Опитування проводили з 26 травня до 5 червня. Було опитано 1029 осіб методом телефонного інтерв’ю в усіх регіонах України, за винятком окупованих РФ територій. Також до вибірки не включали українців, які після початку повномасштабного вторгнення РФ виїхали за кордон.
Не вплинули на думку опитаних і нічні ракетні удари по Києву та інших українських містах, що тривають практично щодня понад місяць. РФ також почала активно застосовувати балістичні ракети. Практично всі ворожі цілі збиває українська ППО.
В опублікованому 3 червня інтерв’ю The Wall Street Journal президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу.
8 червня Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг, коментуючи питання контрнаступу ЗСУ, заявив, що Україна здатна дати відсіч військам РФ і має необхідну зброю для цього.
Цього ж дня американські ЗМІ повідомили, що ЗСУ почали контрнаступ проти російських військ. Представники в ЗСУ повідомили ЗМІ, що було здійснено прорив до окупованої Росією території.