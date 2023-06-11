Окупант має піти геть! 84% українців вважають неприпустимими територіальні поступки росії

84% українців вважають неприпустимими територіальні поступки РФ, навіть якщо війна триватиме довше і будуть інші загрози.

Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Лише 10% зазначають, що для досягнення миру та збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

У регіональному вимірі абсолютна більшість населення також проти будь-яких територіальних поступок. Зокрема, серед жителів східних областей 75% проти поступок (готові на поступки — лише 13%), а серед південних — 86% проти поступок (готові – лише 8%).

Соціологи зазначають, що з травня минулого року в усіх регіонах зберігається виразне домінування думки, що Україна не повинна поступатися своїми територіями, незважаючи на продовження бойових дій і регулярні ракетні атаки.

Зазначається також, що у вибірці було лише 19 респондентів, які продовжують ідентифікувати себе за національністю як росіяни. Такої кількості недостатньо для статистично надійних розрахунків, проте показовим є те, що серед них лише двоє людей виступають за поступки, а 15 — відкидають будь-які поступки.

Опитування проводили з 26 травня до 5 червня. Було опитано 1029 осіб методом телефонного інтерв’ю в усіх регіонах України, за винятком окупованих РФ територій. Також до вибірки не включали українців, які після початку повномасштабного вторгнення РФ виїхали за кордон.

З травня минулого року показник неготовності українців іти на територіальні поступки заради завершення війни тримається приблизно на однаковому рівні, незважаючи на регулярні атаки РФ на критичну і цивільну інфраструктуру.

Не вплинули на думку опитаних і нічні ракетні удари по Києву та інших українських містах, що тривають практично щодня понад місяць. РФ також почала активно застосовувати балістичні ракети. Практично всі ворожі цілі збиває українська ППО.

В опублікованому 3 червня інтерв’ю The Wall Street Journal президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу.

8 червня Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг, коментуючи питання контрнаступу ЗСУ, заявив, що Україна здатна дати відсіч військам РФ і має необхідну зброю для цього.

Цього ж дня американські ЗМІ повідомили, що ЗСУ почали контрнаступ проти російських військ. Представники в ЗСУ повідомили ЗМІ, що було здійснено прорив до окупованої Росією території.