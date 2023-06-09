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Український письменник отримав нагороду британського Hay Festival за музичну діяльність

Дата: 09.06.2023
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Гурт “Жадан і Собаки” виступав у межах щорічного літературного фестивалю Hay Festival (Gŵyl Y Gelli) у Великій Британії. Там письменник Сергій Жадан і отримав відзнаку за музичну творчість, про що розповів у своїх соціальних мережах.

“Дякую організаторам за підтримку України”, — зазначив письменник. Він додав, що передасть кошти за відзнаку на “щось корисне”.

Гурт “Жадан і Собаки” виступав у межах фестивалю 3 червня на Wye Stage. Гурт також анонсував виступ у Лондоні 7 червня.

“Ска-ансамбль “Жадан і собаки” з шести учасників — це гурт, який визначає музичну сцену сходу України. Їхня кар’єра, яка триває два десятиліття, включає два відомі студійні альбоми”, — написали про них організатори.

Hay Festival тривав в Уельсі з 25 травня до 4 червня. Крім Сергія Жадана, у фестивалі взяли участь українська правозахисниця Олександра Матвійчук та письменниця Галина Крук.

 

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