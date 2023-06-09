Остаточне рішення Верховного суду Нідерландів: “скіфське золото” Криму – культурна спадщина України!

Понад 550 експонатів є українською культурною спадщиною – про це йдеться у рішенні суду.

Верховний суд Нідерландів постановив, що “скіфське золото” , яке роками було предметом судової тяганини в Нідерландах, має бути повернуте Україні.

Верховний суд підтвердив рішення, ухвалене апеляційним судом Амстердама у жовтні 2021 року.

“Верховний суд відхилив касаційну скаргу кримських музеїв, таким чином рішення суду залишається в силі”, – йдеться у рішенні.

Музей Алларда Пірсона в Амстердамі отримав об’єкти у тимчасове користування з чотирьох музеїв Криму 2014 року. Коли Росія анексувала півострів, стало незрозуміло, кому передавати ці предмети: музеям в окупованому Криму чи Україні.

Нагадаємо:

Колекцію “Крим. Золотий острів у Чорному морі” виставили в амстердамському музеї Алларда Пірсона в лютому 2014 року, до того як Росія незаконно окупувала Крим. Виставка складається з колекцій п’яти музеїв, один із яких перебуває у Києві, а чотири – на території півострова. Серед понад 560 експонатів виставки — артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, дорогоцінне каміння та мечі стародавніх греків та скіфів.

У грудні 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення повернути експонати Україні, проте 2017 року російська сторона направила апеляцію. У жовтні 2020 року амстердамський суд задовольнив прохання України про відведення судді, який розглядав справу про “скіфське золото”, а 22 квітня цього року пройшли вирішальні дебати сторін.

Вартість колекції становить близько 10 мільйонів євро.