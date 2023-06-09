15 червня на “Рамштайні” у Брюсселі Європа гуртуватиметься для “Небесного щита України”

Під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України говоритимуть про посилення захисту українського неба. Наступне засідання “Рамштайну” відбудеться 15 червня у Брюсселі.

Про це повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

За його словами, наступного тижня очільник Пентагону Ллойд Остін вирушить до Європи, де разом із головою Об’єднаного комітету начальників штабів армії генералом Марком Міллі 15 червня проведе особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України, а 16 червня – зустріч міністрів оборони країн НАТО.

Наразі відомо, що міністри оборони країн-союзників України збираються обговорити створення коаліції бойових літаків “Небесний щит України”.

Крім того, Райдер повідомив, що Міністерство оборони США знає про активізацію бойових дій в Україні.

“Коли справа доходить до оцінки цих конкретних операцій або розмов про ці операції, це насправді те, що краще залишити українцям”, – сказав він.

Речник Пентагону наголосив, що саме Росія винна у тому, що відбувається зараз, тож “українці, звісно, мають право захищати себе, і ми маємо право підтримати їх, щоб вони могли себе захистити”.

“Цілком очевидно, що щодня російські війська намагаються вбивати невинних українців. І ми – уряд Сполучених Штатів – будемо працювати з міжнародним співтовариством, щоб зробити все можливе, аби допомогти їм (українцям – ред.) захистити свою країну і повернути суверенну територію”, – додав Райдер.