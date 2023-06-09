15 червня на “Рамштайні” у Брюсселі Європа гуртуватиметься для “Небесного щита України”

Під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України говоритимуть про посилення захисту українського неба. Наступне засідання “Рамштайну” відбудеться 15 червня у Брюсселі.
Про це повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.
Наразі відомо, що міністри оборони країн-союзників України збираються обговорити створення коаліції бойових літаків “Небесний щит України”.
Крім того, Райдер повідомив, що Міністерство оборони США знає про активізацію бойових дій в Україні.
“Коли справа доходить до оцінки цих конкретних операцій або розмов про ці операції, це насправді те, що краще залишити українцям”, – сказав він.
Речник Пентагону наголосив, що саме Росія винна у тому, що відбувається зараз, тож “українці, звісно, мають право захищати себе, і ми маємо право підтримати їх, щоб вони могли себе захистити”.
“Цілком очевидно, що щодня російські війська намагаються вбивати невинних українців. І ми – уряд Сполучених Штатів – будемо працювати з міжнародним співтовариством, щоб зробити все можливе, аби допомогти їм (українцям – ред.) захистити свою країну і повернути суверенну територію”, – додав Райдер.