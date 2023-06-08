﻿

Штурмовики 3-ї ОШБр потіснили і добряче потріпали росіян під Бахмутом

Дата: 08.06.2023
Автор:
Третя окрема штурмова бригада продовжує потужний наступ під Бахмутом: протягом доби російських окупантів відкинуто на ділянці фронту майже два кілометри довжиною і більше кілометра вглиб.
“Звільняємо наші землі та зачищаємо фланги довкола Бахмута! За останню добу Третя штурмова бригада відкинула ворога з територій обсягом 1.8 км вздовж фронтової лінії, та на 1.2 км у глибину фронту, – йдеться у офіційному повідомленні 3-ї ОШБр, – Внаслідок наступальних дій 2-го штурмового батальйону, значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади рф та загони тюремників «шторм z»: близько 30 «двохсотих»; та 40 «трьохсотих» росіян.
Також ліквідовано склади з російським БК, техніку, зокрема ББМ, танки та артилерію противника.  Так, сили ворога майже повністю відкинуто за канал, де ще нещодавно були розташовані позиції окупантів.
Як завжди, всі відеодокази — скоро на каналі Третьої штурмової. Просуваємося далі!” – йдеться у повідомленні штурмовиків-звитяжців.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від травень 2023

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2023’.Вільне Козацтво Холодного Яру