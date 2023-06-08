Штурмовики 3-ї ОШБр потіснили і добряче потріпали росіян під Бахмутом

Третя окрема штурмова бригада продовжує потужний наступ під Бахмутом: протягом доби російських окупантів відкинуто на ділянці фронту майже два кілометри довжиною і більше кілометра вглиб.
“Звільняємо наші землі та зачищаємо фланги довкола Бахмута! За останню добу Третя штурмова бригада відкинула ворога з територій обсягом 1.8 км вздовж фронтової лінії, та на 1.2 км у глибину фронту, – йдеться у офіційному повідомленні 3-ї ОШБр, – Внаслідок наступальних дій 2-го штурмового батальйону, значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади рф та загони тюремників «шторм z»: близько 30 «двохсотих»; та 40 «трьохсотих» росіян.
Також ліквідовано склади з російським БК, техніку, зокрема ББМ, танки та артилерію противника. Так, сили ворога майже повністю відкинуто за канал, де ще нещодавно були розташовані позиції окупантів.