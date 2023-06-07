ЗСУ перейшли у наступ на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Про це посадовиця написала в Мережі 7 червня.

Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій в Україні залишається схід.

“На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ. За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів”, – йдеться в заяві заступниці міністра.

Водночас російські війська на цьому напрямку перейшли до оборони та намагаються утримати займані позиції. Окупанти стягують свої резерви на Бахмутський напрямок з глибини для захисту.

Щодо найманців “Вагнера”, то вони залишаються подекуди у тилових підрозділах. За словами Маляр, наразі бойові дії веде регулярна російська армія, яка задіює десантно-штурмові загони.

Заступниця міністра зазначила, що так довго тримати оборону Бахмутського напрямку і тепер наступати на ньому українським військам вдається зокрема завдяки заздалегідь підготованим укріпленням.

“Вся місцевість довкола – це фактично укріпрайон. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально”, – резюмувала Маляр.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 6 червня заявив про гарні новини з Бахмутського напрямку, за які подякував воїнам ЗСУ. Глава держави не уточнив, про що саме йдеться, однак зазначив: “Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать”.

За день до цього власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин влаштував істерику, заявивши про звільнення бійцями ЗСУ села Берхівка в Бахмутському районі і про те, що окупанти “драпають” звідти. Того ж дня Маляр повідомляла, що українські військові з угруповання військ “Хортиця” здійснюють наступальні дії на східному фронті.