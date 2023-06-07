Визначено дату прем’єрного показу фільму “Рашизм. Історія хвороби”

23 червня на телеканалі “1+1 Україна” відбудеться премʼєра нового документального фільму від творців “Україна. Повернення своєї історії” про причини російської агресії та жорстокості під назвою ”Рашизм.Історія хвороби”.

Про це повідомили у пресслужбі 1+1.

Автор документальних проєктів Акім Галімов разом з командою дослідили історичні передумови, що сформували з росіян націю катів та мародерів. У новому документальному фільмі глядачі дізнаються, що стало причиною невмотивованої агресії росіян та як азійське походження та гени вплинули на рівень ненависті сучасного росіянина. Експерти розкажуть, які давні традиції стали причиною високого рівня домашнього насильства в Росії, як “дідівщина” в армії перетворила росіянина на жорстокого ката, як церква в Росії виховувала покору своїх прихожан.

Фільм також розкриє, як російським правителям вдавалося шантажувати людей їжею, коли і чому в Росії вперше виникла ідея, що західний світ є ворогом. Крім того, творці фільму знайшли відповідь, що потрібно зробити, щоб змінити росіян раз і назавжди.

До роботи над новим документальним фільмом долучились українські та міжнародні експерти. Серед них історик Олександр Алфьоров, американська історикиня, письменниця, лауреатка Пулітцерівської премії Енн Аппельбаум, французький історик та богослов, доктор історичних наук Антуан Аржаковський. Зйомки відбувались в США, Франції, Польщі та Україні.

Нагадаємо, Акім Галімов – автор документальних історичних фільмів на “1+1 Україна”. Ще від 2016 року він випускає серію документальних фільмів “Україна. Повернення своєї історії”, які розвінчують російські історичні міфи та маніпуляції. Фільми Акіма Галімова збирають мільйони переглядів. Сумарно цикл документальних фільмів “Україна. Повернення історії” набрав близько 17 млн переглядів у YouTube. YouTube-канал “Реальна історія” за декілька місяців увійшов у ТОП-10 українських історичних блогів

Дивіться нову документальну стрічку Акіма Галімова ”Рашизм. Історія хвороби” 23 червня на телеканалі “1+1 Україна”.