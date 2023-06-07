В Одесі пройде загальнонаціональна Виставка української книги

З 9 по 11 червня в Одеській національній науковій бібліотеці пройде виставка української книги, на меті якої є сприяння відродженню і розвитку культури в Україні та популяризації державної мови.

Це буде загальнонаціональний комплексний захід соціокультурного та науково-комунікативного спрямування ІНТЕЛЕКТ-ФОРУМ, у рамках якого відбудуться ХХІІІ Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині» та IV ОдесаБібліоСаміт – Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю.

За три дні заходу буде можливість побачити новинки близько 100 видавництв.

Окрім того, відвідувачам виставки випаде нагода почути авторів наукових та науково-популярних робіт з історії, образотворчої спадщини, військово-морського етикету, зі сходознавства, археології, бібліографії, криміналістики тощо та художніх творів різних жанрів для дітей та дорослих. А ще можна буде дізнатися, що пишуть про війну наші земляки…

У залах найстарішої бібліотеки України й в її затишному внутрішньому дворику, окрім презентацій видавництв з усіх регіонів і автограф-сесій відомих авторів, на гостей чекають вечірні перфоманси та камерні концерти (волонтерський гурт артистів Одеського національного академічного театру опери та балету «Хвиля» та ін.) А також – мистецький ярмарок, дефіле «Непереможні діти», мистецький вернісаж художників з Києва та Одеси.

Ще одна інтерактивна подія форуму – це виставка «Краща книга виставки-форуму “Українська книга на Одещині-2023”». Якою буде наповнення її полиць – повністю залежатиме від відвідувачів.

Особлива родзинка у програмі – виїзне Свято української книги у селище Авангард 10 червня 2023 року. Там – урочисте відкриття, концерт, ярмарок, екскурсія містечком, благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ, благодійна акція дарування книжок, презентації з письменниками.

Виставка-форум покликана стимулювати розвиток книговидавничої справи та книгорозповсюдження, сприяти промоції та репрезентації сучасної української книги, вихованню культури читання на кращих зразках вітчизняної та світової літератури в українському перекладі, поповненню бібліотек Одещини сучасною книжковою продукцією.