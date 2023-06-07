Україна готова розглянути звернення громадян рф про евакуацію з бєлґородщини

Активні бойові дії та внутрішні масові заворушення на бєлґородщині продовжуються: громадяни рф з Легіону «Свобода Росії», «Російського добровольчого корпусу» та частина місцевих мешканців зі зброєю в руках повстала проти злочинного путінської влади та встановленого нею режиму внутрішньої окупації.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Бойові дії тривають. Декілька населених пунктів окупаційна рашистська влада фактично залишила без контролю, намагаючись лише встановити вогневий контроль, а це означає завдання ударів з артилерії, реактивних систем залпового вогню по об’єктах власної цивільної інфраструктури і місцевих мешканців», ― розповів представник ГУР МО України. За словами Андрія Юсова, бійці «РДК» та Легіону «Свобода Росії» фактично виконують функцію озброєної самооборони на території бєлґородщини, де вони захищають власних співвітчизників від злочинного кремлівського режиму.

«Підтримка повстанців серед місцевого населення зростає. Це стосується як охочих пристати до збройної боротьби проти путіна, так і місцевих мешканців, які просять про захист», ― зазначив представник воєнної розвідки, додавши, що Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних з бєлґородщини, якщо такі надходитимуть.

Андрій Юсов відзначив, що кількість повстанців, які борються проти путінського режиму, зростає, а географія їхніх дій розширюється.

«Так звана «російська федерація» на сьогодні ― це неспроможна держава, на території якої безліч конфліктів. Центральна влада ― неадекватна, і події на бєлґородщині абсолютно це демонструють. Все, що бодай трохи боєздатне, зосереджене на українських територіях, а на території росії ― безлад, хаос, анархія і безвладдя. Це означає, що такі конфлікти можуть ширитсь та набирати масштабів у різних куточках країни, яка називається рф, в тому числі й в столичному регіоні», ― підсумував Андрій Юсов.