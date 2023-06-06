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ЗСУ запевняють: підлий підрив Каховської ГЕС не врятує окупантів від контрнаступу

Дата: 06.06.2023
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Збройні сили України запевняють, що підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить Силам оборони і далі звільняти окуповані території.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляє у Telegram: “Україна забезпечена всіма необхідними плавзасобами та понтонно мостовими переправами для форсування водних перешкод. Підступні дії противника, які створюють соціальну та економічну кризу, не зупинять Сили оборони України, які готові звільнити окуповані території України”.

В управлінні зазначили, що військове керівництво РФ знищило дамбу через свій страх перед українською армією і через успіхи Сил оборони України у здійсненні наступальних дій.

***Малюнок – Олексія Кустовського

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