Українські війська просуваються вперед на Бахмутському напрямку

Українські військові рухаються вперед на Бахмутському напрямку, заявив командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський.

«Бахмутський напрямок. Знищення ворога триває, Сили оборони рухаються вперед. Дістаємо їх на землі та з повітря», – написав він у телеграмі 5 червня. Також генерал оприлюднив відеокадри “свіжого” бою, під час якого танки 3-ї окремої штурмової бригади вщент розносять лісопосадку з російськими окупантами, які намагалися в ній заховатися.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок.

Вона пояснила, що російська сторона активно поширює інформацію про початок українського контрнаступу, щоб відволікти увагу від подій біля Бахмута.

«Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог – в обороні, хоче утримати позиції. На півдні – ворог в обороні. Тривають бої місцевого значення. Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку», – заявила Маляр.