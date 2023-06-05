Українець став чемпіоном світу з пауерліфтингу

Спортсмен з України Іван Чупрінко став чемпіоном світу з класичного жиму лежачи та абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 74 кілограмів.

До того ж, він побив світовий рекорд, який тримався з 2015 року, піднявши вагу 300,5 кілограма. Відбулися змагання у Сан-Сіті у Південно-Африканській Республіці.

Під час церемонії нагородження Іван відмовився потиснути руку представнику Ірану Аміру Реза Месфорушу, який отримав бронзову нагороду. Коли іранець поцікавився у спортсмена, чому той так вчинив, українець навіть відмовився з ним спілкуватися, адже саме Іран є країною — співучасником військових злочинів Росії на території нашої держави.

Джерело: Факти