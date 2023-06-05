Таємний проєкт української розвідки Black Box за місяць завдав росії збитків на більш як $700 млн

Таємний проєкт розвідки Black Box, на який збирали гроші українці, за останній місяць завдав росіянам збитків на понад $700 млн.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

У розвідці розповіли, що протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати в логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки й живої сили та інших цілях — як на окупованій, так і на ворожій території.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що це лише частина інформації про «Black Box», яку наразі можна оприлюднити.

Нагадаємо, вперше про проєкт Black Box стало відомо у листопаді 2022 року. Тоді повідомлялося, що фонд «Повернись живим» передав ГУР обладнання на 40 млн грн, «здатне знизити наступальний потенціал росії». Деталі проєкту не розголошувалися.

Згодом фонд разом з блогером Ігорем Лаченковим зібрав на Black Box ще 230 млн грн, а з початку 2023 року в рамках проєкту акумульовано вже понад 270 млн грн.