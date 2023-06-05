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Мотофестивалю “Тарасова гора” не було, але байкери зуміли зібратися в Каневі

Дата: 05.06.2023
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Захід мав навіть власну афішу, але вона не тиражувалася у ЗМІ. Світлини з фейсбук-сторінки Ашота Арушанова

Як і торік, мотофестиваль “Тарасова гора” не відбувся у звичному форматі й нині, з-за воєнного стану. Проте організатору фестивалю Ашоту Арушанову (“Сальвадору”) зібрати ненадовго байкерів вдалося – без зайвого шуму навколо події і з максимальною користю для поранених бійців ЗСУ. Для них учасники мотозабігу збирали кошти на закупівлю озонатора відділення.

Були і смачний плов від байкерів і казахської діаспори, і драйвовий концерт гурту з Черкас “SPBIV BRATIV” з їх популярними “масква згоріла і втонула…”, “Бахмут”, “В городі Херсоні…” та іншими піснями, які стали хітами в часі після початку повномасштабного вторгнення росії.
У суботу, 3 червня байкери приїхали і до Канева, на Тарасову гору, де зробили потужне колективне фото. Заходу не завадила жодна повітряна тривога, але найпопулярнішими нашивками у байкерів, як і торік, залишаються ті, що з написом “Тараски не було, бо путін  – ***ло”…

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