Командувач Сухопутних військ ЗСУ під Бахмутом спланував подальші дії з командирами частин і підрозділів

Росіяни продовжують зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку, пише “Козацький край” з посиланням на телеграм-канал командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Генерал відвідав позиції на передовій. За словами командувача, спільно з командирами частин та підрозділів спланували подальші дії. Також Сирський вручив нагороди бійцям.

“Основний акцент, як завжди, на людях. Цінні подарунки та відзнаки стали найменшою вдячністю за їх титанічну працю”, – додав командувач. Зокрема серед фото, опублікованих на телеграм-каналі Сирського, зафіксовано й момент, коли з командувачем робить селфі командир 2-го батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, черкащанин Дмитро Кухарчук (“Сліп”), чий підрозділ нещодавно відзначився переможними боями під Бахмутом і взяттям у полон кількох російських найманців. 4 червня “Сліпу” виповнилося 33 роки…