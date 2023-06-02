3-4 червня у Києві відбудеться щорічний фестиваль Кобзарська Трійця. Традиційно зберуться кобзарі, бандуристи лірники з різних регіонів України. Саме на свято Вознесіння Господнього, яке у народі називали Трійцею, кобзарі починали співочий сезон мандрівок країною і освячували інструменти.

Сьогодні українська епічна традиція зазвучить по-новому і відкриє важливі змісти історичних та духовних пісень, дум, у яких закарбовано пам’ять, цінності та український дух. Що й казати — частина братчиків Кобзарських цехів у ЗСУ, а частина продовжують розвивати традиції.

Події Фестивалю будуть відбуватися на двох майданчиках: 3 червня у Музеї Івана Гончара (Київ, вул. Лаврська, 19) та 4 червня у Національному музеї народної архітектури та побуту України, що у Пирогові.

У супроводі кобзарських інструментів — кобзи, бандури та ліри — будуть звучати традиційні думи, історичні, козацькі пісні, канти і псальми, які складали основу репертуару традиційних кобзарів та лірників.

У програмі також заплановано кобзарювання на вулицях, майстер-класи з виготовлення кобзарських інструментів, освячення нових кобзарських інструментів, виготовлених майстрами Кобзарських цехів.

Програма Фестивалю

3 червня, субота, НЦНК Музей Івана Гончара» (Київ, Лаврська, 19)

11:00 — 17:00. Майстер-клас з виготовлення кобзарських інструментів (бандура, кобза, ліра). Майстри: Юрій Кочержинський, Сергій Перехожук, Русалим Костина.

14:00 — 17:00. Традиційне кобзарювання біля брами музею. Братчики Кобзарських цехів.

17:00 — 19:00 — Концерт кобзарів, лірників та бандуристів. Олександр Тріус (бандура, ліра м.Ромни), Лайош Молнар (ліра м.Львів), Тарас Дороцький (ліра м.Львів), Кость Черемський (бандура м. Харків), Тарас Компаніченко (бандура, кобза м. Київ), Михайло Коваль (бандура с. Великий Хутір), Микола Товкайло (бандура м. Переяслав), Ярослав Крисько (бандура м. Львів), Андрій Селецький (кобза м. Львів), Сергій Волченко (бандура м. Київ), Андрій Ляшук (ліра м. Рівне), Олександр Андрійченко (бандура м. Бровари), Святослав Силенко (бандура м. Київ), Віталій Кобзар (кобза м. Ірпінь).

Вхід на події Фестивалю 3 червня: 50 грн.

4 червня, неділя, Національний музей народної архітектури та побуту України.

10:00 — 13:00. Святкова служба за участі братчиків Кобзарських цехів. Освячення інструментів. Храм Св. Архистратига Михаїла на території Національного музею народної архітектури та побуту України.

10:00 — 16:00. Майстер-клас з виготовлення кобзарських інструментів (бандура, кобза, ліра). Майстри: Юрій Кочержинський, Сергій Перехожук, Русалим Костина. Експозиція «Наддніпрянщина», біля управи.

17:00 — 19:00. Концерт кобзарів, лірників і бандуристів. Співоче поле Національного музею народної архітектури та побуту України. Учасники: Олександр Тріус (бандура, м. Ромен), Лайош Молнар (ліра м. Львів), Тарас Дороцький (ліра м. Львів), Кость Черемський (бандура м. Харків), Тарас Компаніченко (бандура, кобза м. Київ), Михайло Коваль (бандура с. Великий Хутір), Микола Товкайло (бандура м. Переяслав), Ярослав Крисько (бандура м. Львів), Андрій Селецький (кобза м. Львів), Сергій Волченко (бандура м. Київ), Андрій Ляшук (ліра м. Рівне), Олександр Андрійченко (бандура м. Бровари), Святослав Силенко (бандура м. Київ), Віталій Кобзар (кобза м. Ірпінь).

Вхід на події Фестивалю 4 червня за квитками до Музею.

Організовують фестиваль НЦНК «Музей Івана Гончара», Національний музей народної архітектури та побуту України, а також Київський, Львівський та Харківський кобзарські цехи.

До слова, у музеї в Пирогові військові та їх родини проходитимуть психологічну реабілітацію.

Джерело: «Вечірній Київ»