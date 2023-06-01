Уманській трагедії присвячено арт-витвір “Україна з дитиною” – на пострілі з реактивної системи «Ураган»

Художниця з Умані Анастасія Шепета присвятила Уманській трагедії, яка сталася місяць тому, знаковий арт-витвір «Україна з дитиною» – розмалювала акриловими фарбами частину пострілу реактивної системи залпового вогню «Ураган» в стилі Високого Відродження, пів тисячі років тому започаткованого італійцем Леонардо да Вінчі.

Про це повідомляє видання “Козацький край”.

Нагадаємо: 28 квітня під час чергового масованого ракетного обстрілу мирних міст України, проведеного агресорами з території росії, одна з крилатих ракет потрапила у житловий багатоповерховий будинок в Умані. Загинуло 23 людини, з них шестеро – діти…

Арт-робота Анастасії Шепети виконана на пострілі з російської установки, невдовзі після Уманської трагедії привезеному з-під Бахмута бійцями 3-ї окремої штурмової бригади, які саме вибили «вагнерівців» з їхніх позицій.

Окрилена звитягою Третьої штурмової, Анастасія хоче продати свій витвір з аукціону, щоб спрямувати виручені кошти на допомогу саме цьому підрозділу ЗСУ, який мститься за Умань.

«У мене купа емоцій, бо хлопці, які ганяли підлих «сусідів» зигзагами по полях – це вони дали постріл на розпис! Я пишаюся тим, що знайома з такими мужніми людьми!», – говорить художниця. І зазначає, що вже після завершення дізналася: у квітів красолі (настурції), якими вона обрамила малюнок, є цікаве значення – наші предки вважали, що ця квітка символізує неодмінну Перемогу Добра…