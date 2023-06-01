ПРОРОЦТВО ПИСЬМЕННИКА ЗБУЛОСЯ: «ЧЕРКАСЬКІ ХОЛОДНОЯРЦІ» – ЗНОВУ НА ВІСТРІ АТАКИ ЗА УКРАЇНУ!

З таким заголовком першої шпальти щойно вийшов новий номер всеукраїнської газети “Козацький край”.

Видання констатує, що слова з книги «Чорне сонце» знаменитого уродженця Черкащини Василя Шкляра стали пророчими: «…І ніколи ні в кого не було такого надійного прикриття, як у нас, бо це завдання взяли на себе черкаські холодноярці. Їх, цих шайб-здоровил, цих чучупаків, упізнавали здалеку: Сіті, Амброс, Бізон (хто ще не бачив бізонів у Холодному Яру, то подивіться), Адвокат, Сліп, Ролло, Заян, Десант, Блондин… Тож нам не треба було озиратися, ми йшли вперед, і сонце по небі теж за нами пішло околяса й пекло, як скажене…»

Через 7 років після написання цієї книги троє з вищезгаданих черкащан – Сліп, Ролло і Бізон – стали командирами батальйонів прославленої у боях 3-ї окремої штурмової бригади, яка завжди йде вперед…