Нацбанк випустив монету «Народжений в Україні»

З нагоди Дня захисту дітей, який відзначають 1 червня, Нацбанк випустив пам’ятну 5-гривневу монету. Її назва — «Народжений в Україні».

Про це повідомили у пресслужбі Національного банку.

Зазначається, що ескіз і дизайн монети створив художник Олег Шупляк.

На аверсі монети вгорі розміщено малий Державний Герб України, ліворуч і праворуч від якого написи півколом – «Україна».

У центрі зображено наповнену народним колоритом картину Олега Шупляка «Колиска».

«На картині втілено один із найдорожчих архетипів українців – батьківська хата в оточенні мальв та рушника, яка є водночас колискою та гніздечком, що символізує продовження роду», — додали в НБУ.

Унизу на дзеркальному тлі – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено картину Олега Шупляка «Зв’язок». На тлі стилізованого всесвіту – малюк-космонавт, який нерозривно пов’язаний пуповиною з матір’ю-Україною.

Ліворуч півколом розміщено дзеркальний напис «Народжений в Україні».

Задум допомогли також втілити скульптори Анатолій Демяненко та Володимир Атаманчук.

«До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україні проживало понад сім мільйонів дітей. Багатьох із них окупанти позбавили щасливого дитинства, рідної домівки, найдорожчих людей. У кожного з них мрія зараз одна – наша Перемога! У нас усіх – спільна віра, що Україна-мати відродиться з руїн і зростатимуть нові щасливі покоління народжених у вільній, незалежній Україні», — йдеться в описі монети.