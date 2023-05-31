Легіон “Свобода Росії” набирає добровольців-росіян, готових до штурму Москви

Боєць легіону “Свобода Росії” із позивним Цезар заявив, що російські партизани, які атакували сили Кремля з території України, мають “тисячі” бажаючих вступити до їхніх лав і продовжуватимуть рейди на кордоні, поки їхні сили не стануть достатньо великими для штурму Москви.

Джерело: The Times

Пряма мова: ”У нас є серйозні можливості. У нас є міномети, бронемашини, “Стінгери”, переносні протитанкові комплекси і високоефективний підрозділ безпілотної розвідки”.

Деталі: Він розповів, що наразі у легіоні “Свобода Росії” налічується від 500 до 1000 бійців.

За його словами, вони планують збільшувати чисельність у міру того, як все більше росіян будуть готові повстати проти режиму диктатора Володимира Путіна.

“Цезар” підкреслив, що добровольці спочатку утримуватимуть “шмат території Росі”, який у майбутньому “стане плацдармом для наступу на Москву”. За планом добровольців, саме тоді почнеться “кремлівська кампанія”.

Цезар наголошує, що усі вони є громадянами Росії: “Ми не злочинці і не приватна військова компанія, як “Вагнера”. Усі ми є громадянами РФ. Деякі з нас раніше служили у ЗСУ”.

Штурм на території росії минулого тижня став першим випадком тривалих бойових дій на російській території з початку війни і першим збройним вторгненням в росію з часів прикордонних зіткнень між радянськими і китайськими військами в 1969 році.