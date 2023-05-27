Залужний взяв участь у церемонії передачі ВМС бронекатера “Буча” – зброї, яка мститиме за однойменне місто

До складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України ввели малий броньований артилерійський катер “Буча”.

Джерело: повідомлення Міноборони

Деталі: Під час церемонії передачі катера був присутній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Буча” – малий броньований артилерійський катер, головне призначення якого патрулювання в ближній морській зоні, в річках та лиманах, а також захист важливих об’єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України.

Передісторія:

У травні російські пропагандисти почали розганяти фейк з посиланням на неназвані джерела, що Залужний дістав травму голови та множинні осколкові поранення під час начебто ракетного удару на початку травня по командному пункту в районі села Посад-Покровське під Херсоном.

Це вже не перша спроба пропагандистів РФ поширити дезінформацію щодо головнокомандувача.

20 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що росіяни вигадали фейк про зникнення Залужного для деморалізації захисників у Бахмуті Донецької області.

25 травня офіцер ЗСУ Анатолій Штефан опублікував відео із Залужним, щоб підтвердити, що російська пропаганда поширює фейки про його стан здоров’я.

Українська правда