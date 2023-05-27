Залужний взяв участь у церемонії передачі ВМС бронекатера “Буча” – зброї, яка мститиме за однойменне місто

До складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України ввели малий броньований артилерійський катер “Буча”.
Джерело: повідомлення Міноборони
Деталі: Під час церемонії передачі катера був присутній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
“Буча” – малий броньований артилерійський катер, головне призначення якого патрулювання в ближній морській зоні, в річках та лиманах, а також захист важливих об’єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України.
Передісторія:
- У травні російські пропагандисти почали розганяти фейк з посиланням на неназвані джерела, що Залужний дістав травму голови та множинні осколкові поранення під час начебто ракетного удару на початку травня по командному пункту в районі села Посад-Покровське під Херсоном.
- Це вже не перша спроба пропагандистів РФ поширити дезінформацію щодо головнокомандувача.
- 20 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що росіяни вигадали фейк про зникнення Залужного для деморалізації захисників у Бахмуті Донецької області.
- 25 травня офіцер ЗСУ Анатолій Штефан опублікував відео із Залужним, щоб підтвердити, що російська пропаганда поширює фейки про його стан здоров’я.