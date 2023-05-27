Залужний: Прийшов час повертати своє!

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими військовими, які просять “благословити рішучий наступ”.

“Час повертати своє. Це Молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги”, – написав Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний розповів, що на створення відеоролика авторів надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, але тут текст інший. Переглянути потужний відеоролик можна ТУТ. Наводимо слова Молитви повністю…

Україно, рідна земля-мати,

Господь, отець наш небесний, Благословіть!

Я йду знищувати ворогів землі рідної, вбивць моїх братів, ґвалтівників моїх посестр.

Нехай рука моя буде твердою, щоб вбивати ворогів! Нехай око моє буде ясним, щоб вбивати ворогів! Нехай зброя моя буде справна, щоб вбивати ворогів! Нехай воля моя буде сталь, щоб вбивати ворогів!

Україно, рідна земля-Мати, Господь, Отець наш небесний, Благословіть!

Наш рішучий наступ! Нашу священну помсту! Нашу святу перемогу!

Приєднуйся до тих, хто підніме прапор нашої перемоги!

Ставай до лав Збройних Сил України!