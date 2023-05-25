ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ЗАТВЕРДИЛА ПЕРЕХІД НА НОВИЙ КАЛЕНДАР

Православна церква України затвердила повний перехід на новий календар з 1 вересня 2023 року. Раніше про таке ж рішення повідомила Українська греко-католицька церква.

Рішення про перехід на новий календар ПЦУ ухвалила на архієрейському соборі – зібранні усіх єпископів. Він відбувся 24 травня у Києві, в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври.

Відповідне повідомлення пресслужба ПЦУ оприлюднила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що рішенням Архієрейського Собору помісної Православної Церкви України під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія затверджено Постанову про календарне питання, в якій визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.

“Це рішення, на яке чекає від нас і більшість вірних нашої церкви, і більшість українського суспільства. Це рішення не просте, ми йшли до нього тривалий час, поступово, крок за кроком, і робимо його зважено. Але воно так само необхідне, як свого часу було необхідним рішення запровадити українську живу мову в богослужінні замість традиційної слов’янської, запровадити автокефальний устрій життя Церкви замість багатосотлітньої підлеглості. Не всі сприйняли ці рішення, не всі їх підтримали – але вони були вірними та життєво необхідними. Так само вірним і життєво необхідним для нас є рішення про перехід на оновлений календар, який є більш точним астрономічно та церковно прийнятим, зі збереженням традиційної пасхалії”, – зазначив Митрополит Епіфаній, коментуючи рішення Собору.

Відтак загальне вживання новоюліанського календаря, після затвердження цього рішення Помісним Собором 27 липня, буде запроваджене з 1 вересня цього року. При цьому наголошується, що парафії і монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість. “Календарна реформа відбудеться без примусу, поступово і усвідомлено”, – запевнили в ПЦУ.

У повідомленні зауважується, що питання календарної реформи давно дискутується в суспільстві та ПЦУ, а прихильників переходу на оновлений календар щороку стає більше.

“З новою силою це питання постало внаслідок російської агресії. Нині юліанський календар сприймається як пов’язаний з російською церковною культурою. Адже сучасним (новоюліанським) календарем користуються ті церкви, які підтримують нашу Помісну церкву, натомість опоненти і, в першу чергу, РПЦ – дотримуються старого календаря (юліанського). Тож прагнення збереження і утвердження своєї, української, духовної ідентичності, захист від агресії “русского міра”, вимагають від нас назрілого рішення – долучитися до більшості помісних православних церков і запровадити у вжиток новоюліанський календар”, – додає пресслужба ПЦУ.

Таким чином, з 1 вересня 2023 року більшість християн України почнуть відзначати релігійні свята за новим календарем. Зокрема, Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня, День Святого Миколая 6 грудня, а не 19 грудня, Водохреще 6 січня, а не 18 січня.

Водночас не зміниться визначення рухомих дат святкування Великодня та деяких інших свят.

Зазначимо що перенесеться і дата святкування Покрови з 14 жовтня на 1 жовтня. Але у цей день в країні відзначають День козацтва, День УПА та День захисників і захисниць України, тому ці свята будуть окремо відзначати від релігійного. При цьому в ПЦУ планують звернутися до Верховної Ради, щоб замість 14 жовтня та 7 січня державними вихідними були 1 жовтня та 25 грудня.

Перехід на новий календар став важким кроком, на який не наважувались десятиріччями. Проте після повномасштабного вторгнення Росії більшість українців висловили підтримку такому кроку – це питання почали сприймати як рух “Геть від Москви!”

За новоюліанським календарем живуть Вселенський патріархат Константинополя, Александрійський патріархат, Антіохійський патріархат, Румунська православна церква, Болгарська православна церква, Церква Кіпру, Церква Греції, Автокефальна православна церква Албанії та Православна церква Чеських земель і Словаччини.

Російська православна церква та московський патріархат залишаються жити за старим Юліанським календарем.