Європейський фонд солідарності посприяє фінансово зйомкам нових українських кінофільмів

Одинадцять українських кінопроєктів отримають фінансову підтримку у розмірі 523 тисяч євро від Європейського фонду солідарності для українського кіно.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що під час Каннського міжнародного кінофестивалю результати першого відбіркового туру Європейського фонду солідарності для українського кіно оголосила голова журі Маріанна Слот.

Загалом 11 кінопроєктів отримають підтримку на загальну суму 523 000 євро для розробки та завершення.

Довідка

Європейський фонд солідарності для українського кіно – це ініціатива, запропонована Національним центром кіно Франції іншим членам Європейської асоціації національних кіноагенцій (EFAD) під час Генеральної асамблеї в Каннах у травні 2022 року.

Після підтримки різних заходів для України на національному та європейському рівнях, EFAD та її члени вирішили об’єднати зусилля, щоб розпочати спеціальну підтримку українських кінематографістів, допомогти їм завершити свої фільми або розробити нові проєкти, а також сприяти спільному виробництву.