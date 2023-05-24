Терорист Пригожин визнає повне фіаско проголошених путіним «денацифікації та демілітаризації» України

Росія наразі провалила обидва ключові завдання «спецоперації» в Україні – демілітаризацію та денацифікацію, які оголосив Володимир Путін у лютому 2023 року. Про це розповів керівник ПВК «Вагнера» ​​Євген Пригожин в інтерв’ю ексспікеру «МЗС ДНР» Костянтину Долгову, пише “Главком”.

За словами Пригожина, «СВО» робилося заради “денацифікації”, а тепер Україна стала нацією, яка відома у всьому світі.

«Якщо вони мали на початок спецоперації умовно 500 танків, тепер п’ять тисяч. Якщо воювати вміло 20 тисяч – тепер 400 тисяч. Як ми її демілітаризували? Тепер ми навпаки – хрін знає як – мілітаризували», – зазначив Пригожин.

«Я думаю, що українці сьогодні – одна з найсильніших армій, – заявив він та додав: – Вони мають високий рівень організації, підготовки, розвідки, працюють на будь-яких системах – радянських, натовських – однаково успішно. І вони абсолютно філософськи ставляться до того, які втрати вони зазнають. Вони все відбувається заради досягнення мети – як у нас у Велику Вітчизняну війну. Але технологічніше і чіткіше».

Також Пригожин обурився безперешкодним проникненням нібито групи українців до Білгородської області на бронетехніці.

«Наша оборона не готова жодним чином їм протидіяти. У жодній нормальній цивілізованій державі, яка має конфлікт із сусідами, ДРГ не може стрічку кордону перетнути. У Сирії було неможливо перетнути будь-яку лінію розмежування», – прокоментував Пригожин.

На його думку, відповідальним особам «на Білгородську область чхати» до тих пір, поки “терористи” не опиняться біля елітних особняків на Рубльовському шосе під Москвою.