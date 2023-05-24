Президент росії путін потрапив у черговий конфуз – зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна

Насправді ж, землі, що входять до складу сучасної України, позначені на цій карті як Vkraine pays des cosaques (Україна – земля козаків). Крим позначений як окрема держава – Кримське ханство. А територію, де імператор Петро I звів Петербург, позначено на мапі, як Інгрия, що належить Швеції.
Своєю чергою Путін погодився з такою картою, чим знову продемонстрував свої «історичні знання» як щодо України, так і щодо росії.
«Ці землі просто входили до складу Речі Посполитої, а потім попросилися до складу Московського царства… А вже потім, після Жовтневої революції, стали утворюватися квазідержавні утворення. Радянська влада створила радянську Україну. Ніякої України до цього моменту не було в історії людства», – озвучив свої “мислі” Владімір Путін.
У тому ж ХVII столітті росія дійсно мала назву Московське царство, яке тільки у 1721 році трансформувалося у Російську імперію – таким чином московити спробували нововигаданою назвою “росія” присвоїти історію Русі, підвладної Києву.
Нагадаємо: путін вже неодноразово публічно називав Україну «штучним державним утворенням», стверджував, що Україна ніколи не існувала, що її «придумали» за радянських часів.