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Президент росії путін потрапив у черговий конфуз – зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна

Дата: 24.05.2023
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Фрагмент карти, яка була перед очима путіна. Здається, навіть мала дитина змогла б прочитати слова, написані французьким картографом прямо наче спеціально для "читачів" у москві: Vkraine pays des cosaques (Україна – земля козаків)

Путіну показали карту XVII століття, де начебто «немає України». Хоча вона там і була позначена, путін знову продемонстрував перед усім світом, що надзвичайно слабкий у знанні історії.
23 травня Путін разом з головою конституційного суду РФ Валєрієм Зорькіним “шукали Україну”на карті XVII століття ще за часів Людовіка XIV. Про це повідомляють росЗМІ.
Зорькін привіз Путіну копію карти, яку, за його словами, склали французи за часів Людовика XIV, у середині XVII століття. Він розповів, що привіз її Путіну, щоб показати, що «там немає України», а є лише Річ Посполита, «Козакія» і Московське царство.

Насправді ж, землі, що входять до складу сучасної України, позначені на цій карті як Vkraine pays des cosaques (Україна – земля козаків). Крим позначений як окрема держава – Кримське ханство. А територію, де імператор Петро I звів Петербург, позначено на мапі, як Інгрия, що належить Швеції.

Своєю чергою Путін погодився з такою картою, чим знову продемонстрував свої «історичні знання» як щодо України, так і щодо росії.

«Ці землі просто входили до складу Речі Посполитої, а потім попросилися до складу Московського царства… А вже потім, після Жовтневої революції, стали утворюватися квазідержавні утворення. Радянська влада створила радянську Україну. Ніякої України до цього моменту не було в історії людства», – озвучив свої “мислі” Владімір Путін.

У тому ж ХVII столітті росія дійсно мала назву Московське царство, яке тільки у 1721 році трансформувалося у Російську імперію – таким чином московити спробували нововигаданою назвою “росія” присвоїти історію Русі, підвладної Києву.

Нагадаємо: путін вже неодноразово публічно називав Україну «штучним державним утворенням», стверджував, що Україна ніколи не існувала, що її «придумали» за радянських часів.

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