Українська книжка The Beauty of Ukraine увійшла до всесвітнього рейтингу найкращих книг про подорожі

Українська книжка The Beauty of Ukraine увійшла до рейтингу найбільш приголомшливих книг про подорожі від видання The Telegraph.

Про це повідомили на сайті видання.

Книга демонструє світу природу України через світлини відомого тревел-фотографа Євгена Самученка за авторства Люсії Боднар. В Україні The Beauty of Ukraine вийшла у видавництві CP PUBLISHING.

Влітку 2022 книгу The Beauty of Ukraine/Landscape Photography випустило міжнародне видавництво teNeues – один із провідних світових видавців високоякісних та ексклюзивних книжок у галузі фотографії, архітектури, дизайну, стилю життя, культури та мистецтва. Книжка вийшла англійською, німецькою та українською мовами.

«Видання розповідає про природу України – її красу, унікальність і географічні особливості. На жаль, багато прекрасних місць, які читач побачить у книзі, зазнали значних пошкоджень під час бойових дій. Навіть природа постраждала в цій безглуздій, жорстокій війні», – зазначили на сайті видавництва CP PUBLISHING.