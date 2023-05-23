“Сіра зона” в Бєлгородській області росії вже займає площу більше 30 квадратних кілометрів

Країна-агресор росія планує перекинути війська у Бєлгородську область, у тому числі й ті, які зараз знаходяться на тимчасово окупованій території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в українській розвідці у вівторок, 23 травня.

Стверджується, що командування західного військового округу росії приймає рішення про оперативне перекидання окремих боєздатних підрозділів через ускладнення обстановки на кордоні у Бєлгородській області.

“Зокрема на даний час приймається рішення щодо можливого переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії (постійний пункт дислокації Валуйки, Бєлгородська область) з району бойових дій (Макіївка, Площанка Луганської області) до Бєлгородської області”, – повідомило джерело.

Тим часом за даними інтерактивної карти Deep State так звана “сіра зона” в Бєлгородській області вже займає площу в 31,07 квадратних кілометрів. А бійці Російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії заявляють про подальше звільнення Росії та додають, що “продовжують рух далі”.

Нагадаємо, що від учора у Бєлгородській області триває так звана “контртерористична операція”. Її оголосили після того, як Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії розпочали операцію по звільненню Росії від режиму Володимира Путіна.

Пізніше в українській розвідці заявили, що на території росії створюється “смуга безпеки” для захисту українців.

Джерело: видання “Кореспондент”