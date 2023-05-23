Боксерський поєдинок між українцем Усиком та британцем Дюбуа має відбутися в Польщі

Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси українського чемпіона у важкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО), розповів, що команда українця хоче провести бій з обов’язковим претендентом від WBA Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) в Польщі.

«Ми хочемо влаштувати цей поєдинок у Вроцлаві. На початку серпня, на тому самому футбольному стадіоні, на якому у вересні 2011 року Віталій Кличко боксував із Томашем Адамеком. У місцевої муніципальної влади є зацікавленість провести у своєму місті такий мегафайт. Активну позицію займає і мер міста. Ми хочемо влаштувати не просто спортивний захід, а великий фестиваль, у межах якого реалізуємо благодійні проєкти допомоги українцям», – сказав Красюк.

Раніше WBA назвала дату промоутерських торгів бою Усик – Дюбуа. Вони відбудуться 25 травня.