Штурмовики 3-ї ОШБр ЗСУ громлять російських найманців під Бахмутом і поповнюють ними обмінний фонд полонених

“1730 метрів в довжину і 700 метрів в глибину за 2 дні важких боїв. 2 штурмовий батальйон 3ОШБр просувається вперед, насправді майстерно знищуючи ворога”, – написав на своїй фейсбук-сторінці 21 травня про бій під Бахмутом комбат Дмитро Кухарчук (“Сліп”).
“Вчора штурмові групи 72 бригади зс рф , посилені групами пвк мо рф «шторм z», намагалися поновити втрачене положення, але в результаті – отримали жорсткої ***ди і були безпощадно знищені. Мізерні залишки армії зла тікали, залишаючи на полі бою десятки трупів своїх загиблих, попутно пʼючи водичку з каналу. Бомжари *бані!..
23 -200, 40-300, 3 полонених. Жодного загиблого з нашого боку за 2 дні операції. Це те, що називається професіоналізмом. Такі прориви можливі завдяки злагодженій роботі моїх штурмовиків, РВК, артилерії, медиків , саперів, звʼязківців, управління , а також 2 механізованого батальйону і ПТБ.
Але особливо штурмовиків. Ви найкращі. Пишаюсь вами. Батальйон , який першим почав український контрнаступ, продовжує звільняти українські землі від російського лайна”, – пише “Сліп”.
Комбат, який так само, як і його підрозділ – вихідці з “Азову”, підкреслює: так співпало, що цей день припав на річницю виходу в полон оборонців “Азовсталі”- і свої перемоги бійці присвятили побратимам, які досі в полоні.
Як повідомив “Сліп”, переможний бій заодно приніс українським звитяжцям поповнення обмінного фонду, як пише комбат – “цього разу зеками із штурмового загону «Шторм-Z» – аналогу пвк «вагнер», тільки під протекцією МО рф. І перші, і другі «своих бросают» ще й як.
Полоненим “надали медичну допомогу, напоїли та нагодували – зробили все, щоб ці чужинці дожили до обміну на азовців з Маріупольского гарнізону, які вже рік чекають на повернення додому… На честь полонених “Азовців” мої рекси взяли трьох полонених з числа пвк мо рф «Шторм Z» . У двох по третій ходці, у третього – друга. Дали 19 років. Відсидів 9.
Чому воюють? Тому що на тюрмі в рашці ще гірше, там ламають і до кінця строку дожити дано далеко не всім. Так система і створює армію рабів, яких можна кидати на мʼясо і які мовчатимуть і робитимуть все, що скажуть.
Сьогодні у них другий день народження. Кажуть що такого ставлення, як від нас не зустрічали у своєму житті ще ніколи.
Якби ж тільки до наших полонених ставлення було таким гуманним…”, – наголошує Дмитро Кухарчук.