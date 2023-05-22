Штурмовики 3-ї ОШБр ЗСУ громлять російських найманців під Бахмутом і поповнюють ними обмінний фонд полонених

“1730 метрів в довжину і 700 метрів в глибину за 2 дні важких боїв. 2 штурмовий батальйон 3ОШБр просувається вперед, насправді майстерно знищуючи ворога”, – написав на своїй фейсбук-сторінці 21 травня про бій під Бахмутом комбат Дмитро Кухарчук (“Сліп”).

“Вчора штурмові групи 72 бригади зс рф , посилені групами пвк мо рф «шторм z», намагалися поновити втрачене положення, але в результаті – отримали жорсткої ***ди і були безпощадно знищені. Мізерні залишки армії зла тікали, залишаючи на полі бою десятки трупів своїх загиблих, попутно пʼючи водичку з каналу. Бомжари *бані!..

23 -200, 40-300, 3 полонених. Жодного загиблого з нашого боку за 2 дні операції. Це те, що називається професіоналізмом. Такі прориви можливі завдяки злагодженій роботі моїх штурмовиків, РВК, артилерії, медиків , саперів, звʼязківців, управління , а також 2 механізованого батальйону і ПТБ.