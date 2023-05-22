Парламентська асамблея НАТО одностайно визнала злочини росії проти України геноцидом, а режим в рф — рашизмом.

Про це повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

«На сесії Асамблеї в Люксембурзі ми добилися ухвалення надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки. Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані», — йдеться в його повідомленні.Також асамблея закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом НАТО, і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до Альянсу.Чернєв додав, що віцепрезидент Парламентської асамблеї НАТО Міхал Щерба (депутат польського парламенту) готував декларацію та допомагав українській стороні у просуванні наративів.

«Фундамент для саміту НАТО у Вільнюсі закладений. Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами», — наголосив голова постійної делегації України.

Нагадаємо, що в листопаді 2022 року Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала рф державою-терористом. Рішення підтримали всі 30 країн-членів Альянсу.

А Верховна Рада 2 травня схвалила постанову, яка визначає політичний режим у росії як рашизм, а також засуджує ідеологічні засади та суспільні практики російського режиму, називаючи їх тоталітарними й людиноненависницькими.

Що таке «рашизм»?

Таким терміном часто називають політичний режим, притаманний росії кінця 20-го та початку 21-го століть. У своїй назві він поєднує два слова — «росія» та «фашизм». Також використовують термін «російський фашизм».

Американський історик та професор Єльського університету Тімоті Снайдер у травні 2022 року заявляв, що росія відповідає більшості критеріїв, які притаманні фашизму. Серед них — культ особистості єдиного лідера, культ мертвих у формі культу перемоги у Другій світовій війні, а також міф про золотий вік імперського минулого, який треба відновити силою.

Снайдер пояснює, що хоча офіційно російський режим виступає проти фашизму, насправді цей «антифашизм» просто став правом російського лідера визначати національних ворогів. За словами історика, фашисти, які називають фашистами інших людей, — «це фашизм, доведений до алогічності, культ абсурду. Це кінцева точка, в якій мова ненависті робить біле чорним, а пропаганда заснована лише на завзятості».

«Джейсон Стенлі, американський філософ, називає це “підривною пропагандою”. Я назвав це “шизофашизмом”. В українців найелегантніше формулювання. Вони називають це “рашизмом”», — писав Снайдер.

Президент Володимир Зеленський теж називав дії росії «рашизмом». У квітні 2022 року він казав, що цей термін буде характеризувати росію в історичних книжках.

«Це нацизм — те, що вони робили: вбивства, катування, насильство над маленькими дітьми, зґвалтування… Усе, що відбувалося, це навіть не прояв — це і є нацизм. Історично їхня держава буде мати у книжках та історії таке слово, яке ніхто не вигадував і яке всі повторюють і в Україні, і в Європі — рашизм», — зазначав президент.

Крім того, у травні 2022 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закликав журналістів і медіаорганізації застосовувати слово «рашизм», а також підтримав його визнання на національному та міжнародному рівнях.

Джерело: Hromadske.ua