Обручка в диму війни: боєць і волонтерка з Черкас знайшли одне одного в боях під Бахмутом

От просто нині вимушено переважну кількість часу віддають війні за Майбутнє своєї країни. І романтик Ромек, викладаючи на своїй сторінці у “Фейсбуці” відео свого освідчення коханій Олені, заодно постить зроблені нею окопні свічки, – ті, які зігрівали його взимку в траншеях під Бахмутом. І цитує свою з коханою тодішню переписку:

-Наша зірка прямо над моїм окопом. І свічка зі мною в норі…

-Дуже рада, що тобі хоч трошки тепло. Ти мій бронік, я тебе кохаю!