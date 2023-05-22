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Обручка в диму війни: боєць і волонтерка з Черкас знайшли одне одного в боях під Бахмутом

Дата: 22.05.2023
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Черкащанин освідчився черкащанці, попросив її руки і серця… під Бахмутом, у зоні бойових дій. 

Знакове для пари фото: рука Романа біля окопної свічки, зробленої Оленою. На свічці - напис: "З думкою про тебе..."

До війни Роман був спортсменом-регбістом, тренером-психологом, нині він – боєць 118-ї бригади територіальної оборони. А волонтерка Олена була режисеркою, активісткою екоруху… Хоча – чому “був” і чому “була”?! Обоє залишаються глибоко мирними людьми, які закохані в природу і активний відпочинок – і їх справжні уподобання ніхто й ніщо не змінить.
От просто нині вимушено переважну кількість часу віддають війні за Майбутнє своєї країни.  І романтик Ромек, викладаючи на своїй сторінці у “Фейсбуці” відео свого освідчення коханій Олені, заодно постить зроблені нею окопні свічки, – ті, які зігрівали його взимку в траншеях під Бахмутом. І цитує свою з коханою тодішню переписку:
-Наша зірка прямо над моїм окопом. І свічка зі мною в норі…
-Дуже рада, що тобі хоч трошки тепло. Ти мій бронік, я тебе кохаю!
Редакція “Козацького краю” щиро вітає чудову пару зі знаковою подією. Зичимо Щастя, Сили і якомога швидшої Перемоги!

Дорогі й бажані гості на святі заручин...

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