Обручка в диму війни: боєць і волонтерка з Черкас знайшли одне одного в боях під Бахмутом

До війни Роман був спортсменом-регбістом, тренером-психологом, нині він – боєць 118-ї бригади територіальної оборони. А волонтерка Олена була режисеркою, активісткою екоруху… Хоча – чому “був” і чому “була”?! Обоє залишаються глибоко мирними людьми, які закохані в природу і активний відпочинок – і їх справжні уподобання ніхто й ніщо не змінить.
От просто нині вимушено переважну кількість часу віддають війні за Майбутнє своєї країни. І романтик Ромек, викладаючи на своїй сторінці у “Фейсбуці” відео свого освідчення коханій Олені, заодно постить зроблені нею окопні свічки, – ті, які зігрівали його взимку в траншеях під Бахмутом. І цитує свою з коханою тодішню переписку:
-Наша зірка прямо над моїм окопом. І свічка зі мною в норі…
-Дуже рада, що тобі хоч трошки тепло. Ти мій бронік, я тебе кохаю!
Редакція “Козацького краю” щиро вітає чудову пару зі знаковою подією. Зичимо Щастя, Сили і якомога швидшої Перемоги!