ГУР заявляє: легіон “Свобода Росії” та “Російський добровольчий корпус” проводять операцію на Бєлгородщині в росії, створюючи “смугу безпеки” для цивільних українців

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України відреагували на події в Бєлгородській області росії, чиновники якої заявили про нібито прорив “української ДРГ”.

Речник ГУР МО Андрій Юсов спростував інформацію про “українську” ДРГ. Він заявив, що бійці легіону “Свобода Росії” та “Російського добровольчого корпусу” проводять операцію на території Бєлгородської області для створення “смуги безпеки” для захисту цивільних українців.

За його словами, операцію проводять виключно громадяни Росії. Також на тлі подій у Бєлгородській і Брянській області до російських військових звернувся начальник ГУР Кирило Буданов, який закликав їх здатися.

https://24tv.ua