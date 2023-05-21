Український фільм “Королі репу” в кінотеатрах почнуть демонструвати 3 серпня

Український фільм «Королі репу» вперше представили на італійському кінофестивалі Vvfilmf, де він вразив світову кіноіндустрію якістю, атмосферою та виконанням, що заслужено принесло йому перемогу. А тепер, як повідомляє трейлер, усі охочі зможуть насолодитись даною стрічкою в кінотеатрах України з 3 серпня.

Сюжет розповість нам про звичайного підлітка на прізвище Казан: його захоплення, мрії про велику сцену, закоханість, дружбу, внутрішній конфлікт та дуже необдумані рішення, що призведуть до справжніх кримінальних пригод.