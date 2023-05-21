Український фільм “Королі репу” в кінотеатрах почнуть демонструвати 3 серпня

Український фільм «Королі репу» вперше представили на італійському кінофестивалі Vvfilmf, де він вразив світову кіноіндустрію якістю, атмосферою та виконанням, що заслужено принесло йому перемогу. А тепер, як повідомляє трейлер, усі охочі зможуть насолодитись даною стрічкою в кінотеатрах України з 3 серпня.
Сюжет розповість нам про звичайного підлітка на прізвище Казан: його захоплення, мрії про велику сцену, закоханість, дружбу, внутрішній конфлікт та дуже необдумані рішення, що призведуть до справжніх кримінальних пригод.
Головні ролі виконали відомі актори та артисти України. Михайло Дзюба відомий участю у таких проєктах як «Між нами» і «На тому боці», перевтілиться в того самого Казана, історію якого ми і будемо спостерігати на екранах.
Співак Антон Вельбой, більш відомий під псевдонімом Wellboy, зіграє друга головного героя — Арахіса. Також в картині ми побачимо Ірму Вітовську, яка відома ролями в «Мої думки тихі» і «Коза Ностра. Мама їде», Карину Химчук, Юрія Кулініча, Дмитра Хом’яка і Андрія Бориса.
Саундтрек до фільму виконали гурт Kalush, Kazka, Kreshet та Cepasa.