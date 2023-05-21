Новий український мобільний застосунок Restyle стилізує фото й відео користувачів за допомогою технології штучного інтелекту

Нова українська інтернет-розробка орієнтована на створення контенту для соцмереж.

Український стартап-проєкт Reface презенував мобільний застосунок Restyle, який стилізує фото й відео користувачів за допомогою технології штучного інтелекту.

У застосунку представлено 36 варіантів стилізації.

«За допомогою ШІ Restyle стилізує ваші фото і відео у візуально захоплюючий контент — пертворює на картину Ван Гога, нову серію Lego, сцену з аніме, скетч, дозволяє стати героєм Simpson чи Shrek», — написав відгук засновник компанії Roosh Сергій Токарев.

Перевагою застосунку є те, що у згенерованих штучним інтелектом стилізованих відео зберігається композиція, освітлення, рухи персонажів.

Розробники вважають, що Restyle стане у пригоді бізнесам для виробництва візуального контенту для соцмереж.

Застосунок активно завантажують у Мексиці, Австралії та Канаді.